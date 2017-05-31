В Хакасии установили подозреваемого в повреждении петроглифов на горе Куня

Под подозрением оказался 37-летний житель Красноярска, не заметивший петроглифы на горе Куня в Усть-Абаканском районе.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, заявление в полицию о повреждении памятника археологической культуры поступило в конце марта. По факту повреждения объектов культурного наследия было возбуждено уголовное дело.

Полицейским удалось задержать подозреваемого – ранее не судимого 37-летнего жителя Красноярска. Своей вины мужчина не отрицает. Он пояснил, что у него есть традиция – оставлять надпись на местах, где побывал впервые, а древних петроглифов он не заметил.

Сейчас расследование продолжается. Невнимательному жителю Красноярска грозит наказание. Преступные действия, предусмотренные ч.2 ст.243 УК РФ, наказываются штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет.

Напомним, надписи краской на древних петроглифах, возраст которых составляет более 2 тысяч лет, были обнаружены во время одной из экскурсий на гору Куня. .

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