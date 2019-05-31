Вдова Доренко поведала о его отношении к смерти



Журналист Сергей Доренко предпочитал брать от жизни все и наслаждаться каждой минутой, ходить по больницам было не в его стиле, рассказала вдова бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Юлия Доренко.

Юлия Доренко обратила внимание на то, что у многих возникают вопросы: почему журналист не относился к болезни — аневризму — серьезно и не берег себя, зная о своем диагнозе. По ее словам, Доренко не доверял врачам.

«У нас были бесконечные споры об этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: «Не ходи к ним, они тебя залечат», — написала в соцсети Instagram Юлия, отметив, что супруг часто занимался самолечением.

Доренко даже на какое-то время изменил свое отношение к здоровью, но осознание опасности радикально не повлияло на его ритм жизни, отметила вдова. По ее словам, он предпочитал жить по максимуму.

«Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти. Часто он повторял мне: «Смерть — это то, что всегда случается не с тобой. Поэтому не стоит о ней беспокоиться», — сказала она, говоря о принципах журналиста.

Юлия высказала мнение, что для Доренко настоящей смертью была бы невозможность вести тот образ жизни, который он любил. Она подчеркнула, что журналист «любил жизнь, любил дышать полной грудью и отрицал полумеры».

Напомним, Доренко попал в ДТП 9 мая в Москве — ему стало плохо, он потерял управление мотоциклом, после чего врезался в бетонное ограждение. Врачи пытались реанимировать журналиста, но попытки оказались безуспешными. Экспертиза показала, что причиной смерти стал разрыв аорты.



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