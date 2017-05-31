Жительница Хакасии отправилась в тюрьму за содержание наркопритона

Женщина организовала в своей квартире в доме на улице Космонавтов в Черногорске притон для изготовления и потребления дезоморфина.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, в помещении были обнаружены приспособления и вещества для изготовления наркотика. Притон «работал» с 29 ноября по 8 декабря прошлого года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Черногорский городской суд приговорил владелицу наркопритона к 1 году и 2 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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