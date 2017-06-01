Главная библиотека Хакасии представит новую книгу Топилина

7 июня в 11:00 в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова состоится презентация новой книги сибирского писателя Владимира Топилина.

На встрече будет представлена новая, тринадцатая книга – «Хозяин спиртоносной тропы». Гости смогут познакомиться с автором, приобрести издание и получить автограф, сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

В творческом багаже сибирского писателя свыше десятка книг, которые давно полюбились читателям. Сборники его малой прозы переиздаются снова и снова. В этом году его самобытный талант получил признание на высшем уровне – Владимир Топилин был принят в Союз писателей России.

Произведения писателя наполнены красотой таёжных просторов, свежестью лесного воздуха, запахом трав, чистотой рек и озёр. Читатели совершают увлекательное путешествие в Саяны, общаются со старожилами глухих мест и с законными обитателями тайги, узнают о повадках зверей, об умении приспосабливаться к соседству с человеком. Книги основаны на реальных событиях, нередко подтвержденных архивными документами.

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