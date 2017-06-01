Как обратиться в Банк России?

Обращение в Банк России является одним из способов защиты своих прав на рынке финансовых услуг (например, навязывание дополнительных услуг при обращении за полисом ОСАГО или отказ в его выдаче, превышение стоимости займа предельных значений, установленных Банком России, и т.д.).

Банку России поднадзорны все участники финансового рынка, включая банки, микрофинансовые компании, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, страховые компании.

Обратиться к регулятору жители Хакасии могут одним из следующих способов:

1. Через интернет-приёмную на официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru. Если вопрос типовой и не требует проверки, то ответ ему может быть направлен в течение нескольких дней или даже часов. Для этого в Банке России создан единый центр сбора и обработки обращений граждан.

2. Письменно, в том числе по почте: в Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по Сибирскому федеральному округу (630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 27) или в Отделение-НБ Республика Хакасия (655017, г. Абакан, ул. Советская, д. 26).

В Банке России работает контактный центр 8-800-250-40-72, в который можно бесплатно позвонить из любого региона и задать свой вопрос.

На сайте Банка России в интернет-приёмной также можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы граждан, в том числе о вкладах, кредитах, финансовых мошенничествах, страховании, денежных знаках, негосударственных пенсионных фондах, ломбардных услугах, коллективных инвестициях и другом.

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