Какой будет структура правительства Хакасии

Глава республики Виктор Зимин направил в Верховный Совет Хакасии информацию о новой структуре исполнительных органов власти.

Напомним, 27 апреля на сессии Верховного Совета руководитель республики объявил об отставке республиканского правительства.

Теперь в новой структуре 22 исполнительных органа государственной власти. В частности, аппарат правительства Хакасии как самостоятельный исполнительный орган государственной власти упраздняется. Его функции и полномочия передаются другим структурам.

Из 15 министерств в новой структуре остаётся 14. Свой статус утратит министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Оно преобразовано в один из государственных комитетов. Всего их будет три. При этом из числа госкомитетов исключён государственный комитет по туризму. Его функции и полномочия переданы министерству культуры Хакасии. Прежнее название сохранил государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды. Третьим ведомством станет госкомитет по делам юстиции и общественной безопасности Республики Хакасия.

Комитеты по мобилизационной работе и записи актов гражданского состояния при правительстве Хакасии как самостоятельные органы государственной власти упраздняются.

Что касается управлений, то их тоже будет три. Прежнее название сохраняет управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия. Наименования ещё двух управлений будут звучать следующим образом: управление по делам молодёжи и управление по обеспечению деятельности правительства.

Из четырёх государственных инспекций республики свою деятельность продолжит только одна — по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия. Остальные три инспекции упразднены, а их функции переданы другим органам.

Преобразования повлекут сокращение штатной численности госорганов республики как минимум на 100 штатных единиц.

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