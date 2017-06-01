Начал работу первый российский интернет-агрегатор

Наконец-то и на российском рынке начал работать первый агрегатор, включающий в себя бесконечный поток интересных предложений. Сервис представляет собой каталог, где собраны товары и услуги из других ресурсов. Их – нескончаемое количество. Ознакомиться с видами товаров/услуг, ассортиментом можно прямо сейчас на https://mambo24.ru/spb. Масса привлекательных предложений по доступным ценам удобно расположились на виртуальных полках.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу каждый покупатель сможет мгновенно отыскать и реализовать «свою потребность».

Идея создания подобного онлайн-мегамолла – результат тщательного анализа потребительского рынка. Исследования доказали, что, чем больше человек способен сэкономить времени, - тем лучше его покупательская способность. Чтобы это время сберечь и не бегать по разным магазинам в поисках всех необходимый товаров, - достаточно просто зайти на сайт Mambo24.

Большое количество предложений от интернет-магазина

Учитывая тот факт, что перед вами агрегатор, вполне логично, что здесь найдется абсолютно все для дома. Также сайт реализует некоторые услуги. Каждый посетитель может заказать доставку еды из ресторанов своего города. Заявка отправляется напрямую в заведение и в ближайшее время курьер привезет вам любимые блюда. Также покупатели смогут максимально удобным способом получить авиабилеты на актуальные рейсы. Больше не нужно искать туристические компании или длительное время уточнять нюансы в авиакомпаниях. Достаточно найти среди десятков рентабельных предложений то, что нужно, на сайте.

Что же касается товаров для покупки, то в ассортименте есть следующие разделы:

товары для дачи и сада;

строительные материалы;

электроника;

аксессуары;

бытовая химия.

Вместе с этим интернет-магазин предлагает еще много всего интересного и полезного. Например, здесь легко обзавестись качественным подарком для своих близких или друзей.

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Также гипермаркет не забыл про домашних животных и создал специальный раздел с товарами для них. Поклонники спорта найдут все необходимое для тренировки, а любители экстремальных транспортных средств, наверняка, долгое время будут изучать раздел мототехники.

Приятные скидки и бонусы

Собрав воедино массу товаров, сервис также позаботился об экономии наших посетителей. В отличии от магазинов розничной продажи, на сайте есть целый раздел скидок и акций. Изучить все можно в разделе «Купоны». Привлекательные предложения распространяются в виде различных купонов на определенные виды товаров.

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