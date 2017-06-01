В Абакане в День защиты детей состоялся республиканский фестиваль «Одарённый ребёнок — одарённый учитель».

Уже стало доброй и очень нужной традицией вручать в этот день премии Хакасского республиканского общественного фонда поддержки одарённых детей. А признание талантов и заслуг ребят и их учителей — конечно же, праздник для всех, включая родителей. В багаже нынешних победителей и лауреатов — победы на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, участие в разного рода общественных движениях республиканского, российского, международного уровней. «Они нашли свою путеводную звезду» — эта фраза, прозвучавшая в одном из выступлений, очень точно характеризует нынешних призёров, как и такая: «Эти ребятишки — золото республики», имея в виду и интеллектуальный потенциал победителей, и благотворительные средства золотодобывающего предприятия одного из учредителей фонда Константина Цитлидзе.

От имени главы Хакасии Виктора Зимина участников этого замечательного праздника приветствовала его заместитель Ирина Смолина: «Ребята, вы уже победители. Именно так, благодаря таланту и труду, сбываются самые смелые мечты. А малая родина, Хакасия, вас всегда любит и ждёт!» Организатор сегодняшнего действа (а победителей каждой номинации фестиваля поздравляли ещё и концертными номерами), и. о. министра образования и науки республики Галина Салата напомнила: «Одарённые, значит, имеющие дар, а дар можно развивать, когда есть такие слагаемые: родители — педагоги — дети — труд». «Поцелованные богом», — добавила и. о. министра культуры Светлана Окольникова.

«Поцелованных» признанием нынче было несколько десятков, добившихся успехов в области филологии, математики и информатики, общественной деятельности, истории, естествознания, технического, музыкального, литературного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, спорта. Премии именные. К примеру, премией имени Н.Ф. Катанова награждена занявшая первое место в номинации «Математика и информатика» Екатерина Худякова из абаканской гимназии.

— Я с седьмого класса начала участвовать во всероссийских олимпиадах, ведь моя мечта — поступить в Московский физико-технический институт, а значит, надо серьёзно готовиться, — поделилась планами улыбчивая стройная девочка. А её учитель Марина Юрина (тоже награждённая сегодня) от души добавила: «Умница!»

Пропорция «физики и лирики» выдержана вполне: ученица этой же гимназии Галина Тараканова стала лауреатом премии имени М.Е. Кильчичакова. У неё второе место в номинации «Литературное творчество».

— Решила попробовать свои силы, отправляла сказки о Хакасии на всероссийские конкурсы. Публиковалась и в газете «Хакасия». На международном конкурсе в Москве (организатор — Япония) завоевала Гран-при. Хочу научиться писать профессионально, — сказала Галина.

Впрочем, любой из сегодняшних награждённых достоин отдельной беседы. Но главное для наших одарённых детей уже произошло — каждый нашёл дело по уму и сердцу.

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