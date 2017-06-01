Полицейские Черногорска спасли посетителя наркрпритона

Сотрудники полиции Черногорска пресекли деятельность дезоморфинового наркопритона в доме по улице Калинина и спасли находящегося там умирающего.

Войдя в квартиру, они обнаружили лежащим на полу одного из гостей притона. Он был без сознания, однако пульс прощупывался. Внезапно сердцебиение прекратилось. Спецназовцы приступили к реанимации - непрямому массажу сердца и вызвали скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД по Республике Хакасия. Прибывшие на вызов врачи привели посетителя наркопритона в чувство. Как сказали медработники, если бы не беспрерывный и правильный массаж сердца, пациент бы не выжил. Сам же реанимированный, которому всего 36 лет, благодарил полицейских за спасение жизни. Мужчина признался, что попробовал дезоморфин впервые и, едва не умерев от дозы, отказывается от принятия любых наркотиков навсегда. Но на медицинское освидетельствование на состояние опьянения не согласился. В содержании наркопритона подозревается мужчина 1978 года рождения. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье УК РФ «Организация либо содержание притонов».

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