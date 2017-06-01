В Абакане открывается летняя школа футбола

01.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Завтра на стадионе "Саяны" состоится первое занятие с юными футболистами. Мальчишкам расскажут о режиме дня, питании и подготовке к тренировке.

Всё лето в школу принимают желающих заниматься футболом. Ребят распределяют по двум возрастным группам: от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. Спортивные уроки проходят на поле с искусственным покрытием. Трижды в неделю ребята будут постигать секреты футбола, сообщает информотдел администрации Абакана.

Пока в летней школе будут тренироваться около 30 ребят под предводительством тренера КДЮСШ Абакана Дениса Козлова. Набор в школу не ограничен.

 

 

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