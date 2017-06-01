В горах Хакасии погибла жительница Кузбасса

В горах Кузнецкого Алатау погибла 44-летняя жительница города Топки.







Сотрудники Следственного комитета по Республики Хакасия проводят проверку, устанавливают причину смерти. Известно, что женщина в одиночестве отправилась покорять Поднебесные Зубья (пик «Дураков»), после чего пропала без вести. Об исчезновении женщины в полицию сообщили её родственники. В поисках погибшей участвовали волонтёры, местные жители и спасатели из Кемеровской области, сообщает сайт sibdepo. По словам источника знакомого с материалами дела, женщину нашли в 200 метрах от приюта «Рубановский стан» в Куприяновском ручье. Спасатели на носилках поднимали тело погибшей к дороге. Известно, что женщине удалось подняться на пик «Дураков». Об этом свидетельствуют снимки в её фотоаппарате. Как женщина оказалась в ручье, пока неизвестно.

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