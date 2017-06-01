В столице Хакасии иномарка сбила мужчину

Это случилось накануне в 22:35 на улице Маршала Жукова в районе дома 27 в Абакане.

Как сообщает пресс-служба УГБИДД по РХ, водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу не по «зебре». При этом переход находился в зоне видимости пешехода. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, раной затылка, открытым переломом ключевой кости, тупой травмой живота и ссадинами.

- Печалит тот факт, что пешеходы переходят дорогу не там, где это разрешено правилами дорожного движения, хотя пешеходный переход находится в паре метров. Последствия таких действий на лицо: тяжелые травмы, инвалидность и даже смерть, - отметил начальник УГИБДД МВД по РХ Игорь Юртаев.

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