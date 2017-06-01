В Хакасии начинающие и семейные фермеры получат около 55 миллионов рублей

01.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Финансовая помощь сельчанам будет оказана по республиканской программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 — 2020 годы».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики завершен прием заявок на получение государственной поддержки для начинающих и семейных фермеров. Сумма грантов в 2017 году – 54 698 000 рублей. Бизнес-проекты представили 73 претендента, на развитие семейных животноводческих ферм подали  шесть человек. Сейчас идет проверка документов и отбор претендентов для  очного собеседования, сообщили в пресс0службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ.

 

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