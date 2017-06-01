В Хакасии опубликован «Справочник главы крестьянско-фермерского хозяйства»

Презентация сборника прошла сегодня в Общественной палате республики. Брошюра предназначена для начинающих и уже имеющих опыт фермеров.

Тираж издания небольшой — 999 экземпляров. Первый выпуск сборника посвящен вопросам развития животноводства, профилактике заболеваний сельхозживотных, качеству молока и молочной продукции, повышению плодородия почв. Следующий выпуск планируется посвятить вопросам правового сопровождения деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, решению проблем с агротехникой, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ.





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