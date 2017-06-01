В Хакасии особый противопожарный режим продлен до 15 июня

01.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В правительстве республики уже подписали соответствующее постановление. Нарушителям особого противопожарного режима грозят солидные штрафы.

Устойчивая жаркая погода, сильный ветер, повышенные классы пожарной опасности, редкая зеленая трава в степной и лесной зонах повлияли на продление особого противопожарного режима в Хакасии до 15 июня 2017 года. Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии напоминает, что под запрет попадают любые работы с открытым огнем, в том числе разжигание костров, сжигание мусора на дачных участках. Жителям республики запрещено посещать леса.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,222