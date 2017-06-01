В Хакасии особый противопожарный режим продлен до 15 июня

В правительстве республики уже подписали соответствующее постановление. Нарушителям особого противопожарного режима грозят солидные штрафы.

Устойчивая жаркая погода, сильный ветер, повышенные классы пожарной опасности, редкая зеленая трава в степной и лесной зонах повлияли на продление особого противопожарного режима в Хакасии до 15 июня 2017 года. Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии напоминает, что под запрет попадают любые работы с открытым огнем, в том числе разжигание костров, сжигание мусора на дачных участках. Жителям республики запрещено посещать леса.

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