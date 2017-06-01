В Хакасии от укусов клещей пострадали 1823 человека, в том числе 445 детей

01.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Чаще всего кровопийцы атакуют людей в окрестностях Абазы, Саяногорска, Аскизского, Таштыпского, Бейского, Ширинского районов.

У жителей Саяногорска и Ширинского района лабораторно подтверждён диагноз «Клещевой вирусный энцефалит», семь человек с подозрением на данное заболевание госпитализированы. У трёх жителей Бейского района и двух абаканцев диагностирован клещевой боррелиоз. Кроме того, зарегистрировано два случая заболеваний клещевым сибирским тифом, один случай — моноцитарным эрлихиозом человека. Большинство заболевших обратились за медицинской помощью несвоевременно, спустя 2 — 3 недели после присасывания клеща, в связи с чем им не была вовремя проведена экстренная профилактика клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РХ.

 

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