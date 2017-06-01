В Хакасии РУСАЛ проводит конкурс «Енисейские рисунки»

01.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Нарисовать Енисей на своих автомобилях и на асфальте могут все желающие жители Саяногорска. Мероприятие пройдёт 3 июня на площади у Физкультурно-оздоровительного комплекса РУСАЛа в 12 часов.

В Саяногорске семейный творческий конкурс «Енисейские рисунки» пройдёт уже в четвертый раз. Родители охотно используют свои авто в качестве холстов и вместе с детьми рисуют на них Енисейские рисунки. Участники без автомобиля творят на асфальте, а также самокатах, велосипедах, детских радиоуправляемых автомобилях и колясках. Краски, кисти,  мелки организаторы выдадут на месте события. Всех юных художников ждут сладкие призы, а авторов лучших работ — специальные подарки. В случае неблагоприятных погодных условий праздник будет перенесен на 4 июня в это же время у ФОКа РУСАЛа, сообщили в пресс-службе компании.

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