В Хакасии выступит Томский симфонический оркестр

01.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Томский академический симфонический оркестр впервые выступит на сцене Хакасской республиканской филармонии 3 июня.

 

 

Коллектив  под управлением Ярослава Ткаленко приготовил для зрителей программу, в которую вошли популярные произведения П.И. Чайковского и И. Штрауса, а также музыка из любимых кинофильмов таких композиторов, как И. Дунаевского, А. Петрова, Д.Д. Шостаковича и Г.В. Свиридова. Вместе с оркестром в столице Хакасии будут работать народная артистка России Людмила Травкина (сопрано) и солист Томской филармонии лауреат международного конкурса «Романсиада» Евгений Штейнмиллер (баритон). Ведущей концертов - музыковед, кандидат искусствоведения, директор Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская.

    - Мы с нетерпением ждем встречи с новой публикой, хотим почувствовать новые концертные залы, - говорит Ярослав Ткаленко. – Мы наслышаны о красотах природы Хакасии и надеемся, что наше выступление будет таким же красивым и праздничным. Я уверен, что томский оркестр может стать культурным мостом между Западом и Югом Сибири.

    Кроме симфонической музыки, томская делегация, которую возглавит начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк, везет две выставки - «Томский народ: от острога до ТВЗ» и «Ремесла Томского края», сообщили в хакасской республиканской филармонии. Первая  рассказывает об истории Томска  и области. Для  второй  сотрудники областного дворца народного творчества «Авангард» - отобрали 80 работ лучших томских мастеров и художников.  Хакасия увидит изделия мастеров резьбы по дереву, по кости, по бересте и работы художников-гончаров.

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