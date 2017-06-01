Хакасия в лидерах России по снижению неформальной занятости

На сегодня республика среди субъектов Сибирского федерального округа занимает четвёртое место по снижению неформальной занятости и 24 место в рейтинге по России.

По состоянию на 20 мая 2017 года в Хакасии легализовано 3575 граждан, что составляет 34 процента от годового контрольного показателя 10398, установленного для республики Федеральной службой по труду и занятости. По итогам прошлого года более 13 тысяч жителей республики вовлечены в трудовые отношения - это 87 процентов от доведенного показателя. За счёт легализации трудовых отношений в Пенсионный фонд в прошлом году поступило 17,9 миллиона рублей и 50,2 миллиона рублей дополнительных налоговых поступлений - в республиканский бюджет. В лидерах по легализации трудовых отношений — Алтайский, Усть–Абаканский и Бейский районы, а также Саяногорск, сообщили в министерстве труда и занятости РХ.

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