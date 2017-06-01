Житель Абакана грозил самоубийством

Полицейские республиканской столицы предотвратили попытку суицида.

Вчера утром в полицию позвонили прохожие, ставшие свидетелями того, как мужчина угрожал самоубийством. Молодой человек забрался на крепление для сушки белья на балконе на пятом этаже дома по улице Торосова. На место прибыли участковый уполномоченный полиции Станислав Махлепов, а также сотрудники ППС, медицинские работники и спасатели, сообщили в пресс-службе абаканской полиции. Гражданин не мог пояснить конкретной причины своего поступка. Поговорив с ним, полицейские пришли к выводу, что он привлекает внимание публики и попросили наблюдающих за происходящим людей разойтись. После этого мужчина самостоятельно переместился с края балкона в квартиру. Он сказал, что ему стало скучно после того, как люди разошлись. Житель Абакана 1989 года рождения находился в гостях у родственницы. Причину происходящего он пояснить так и не смог. Гражданин помещён в наркологический диспансер.

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