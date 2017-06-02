В Хакасии завершились съёмки фильма «Дзюдо за мир»

Демонстрация фильма о дзюдо в России, созданного в рамках международного проекта, ожидается в течение месяца.

В рамках проекта международной федерации дзюдо в разных странах проходят съёмки серии фильмов, посвящённых дзюдо и людям этого вида спорта. Фильм о России будет уже 11 на счёту проекта. Местом съёмки стала Хакасия. Всего в нашей стране участниками проекта стали три региона: помимо Хакасии, Республика Дагестан и Красноярский край. Герой фильма - Сергей Космынин, старший тренер сборной страны, который в Хакасии провел мастер-классы для спортсменов. В кадр специалистов из Испании, Франции и Великобритании попали самые знаковые места Хакасии. Гости посетили и запечатлели республиканский музейно-культурный центр, мемориальный комплекс на горе Самохвал, в Аскизский район. Съемки проходили в музее-заповеднике в деревне Казановка и других знаковых местах Хакасии.

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