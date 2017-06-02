Газета «Хабар» отметила 90-летний юбилей

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня глава республики поздравил старейшее издание Хакасии с круглой датой.

На странице в instagram Виктор Зимин выложил фотографию с коллективом редакции "Хабар".

- Примите самые искренние поздравления, - написал Виктор Михайлович. - Спасибо вам за неустанный труд, за правдивое и своевременное освещение жизни республики. Главное, что вы представляете самую полную картину происходящего, даете комплексный взгляд вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня,а так же сохраняете, развиваете и популяризируете наш родной хакасский язык.

Коллектив редакции получил долгожданный подарок - автомобиль, на котором журналисты будут выезжать в населённые пункты республики, а потом на страницах газеты рассказывать о жизни в районах и о местных жителях.

Интервью с главным редактором Радионом Сунчугашевым вышло на страницах газеты "Хакасия" в минувший четверг, 1 июня.

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