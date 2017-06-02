«Летний Сash-back» с UnionPay в Примсоцбанке

С 01 июня и все лето во всех отделениях Примсоцбанка будет действовать акция «Летний Cash-back». Участниками акции автоматически становятся все клиенты Банка, оформившие карты UnionPay в период с 01.06.2017г. – 31.08.2017г., а также действующие клиенты, у которых уже открыта карта UnionPay в Примсоцбанке.

По условиям акции «Летний Cash-back» первые 300 клиентов, достигшие объема безналичных транзакций от 10 000 рублей, получат по 1000 рублей обратно на карту.



Следующие 300 клиентов достигшие объема безналичных транзакций от 10 000 рублей, получат по 500 рублей обратно на карту.



Вознаграждение Cash-back начисляется по операциям, проведенным в период с 01.06.2017г. – 31.08.2017г.



Подробности об условиях акции можно получить в офисах Примсоцбанка, а также по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02.







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