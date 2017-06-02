МЧС Хакасии напоминает о безопасном отдыхе у воды

Несмотря на то, что в Хакасии на днях была по-летнему теплая погода, сотрудники МЧС предупреждают, что вода еще слишком холодная для купания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, температура воды еще очень низкая и купальный сезон открывать рано. Переохлаждение организма может закончиться трагически. Ни в коем случае нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии.

Отдыхая у воды, не стоит забывать о простых правилах: учитесь плавать, не заходите в воду, пока не будете уверенно держаться на воде, не оставляйте без присмотра детей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, не играйте в воде, не приближайтесь к судам, не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте далеко.

Также МЧС напоминает, что до 15 июня на территории республики действует особый противопожарный режим. Пикники с костром на берегу придется отложить.

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