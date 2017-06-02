Молодежные социальные проекты из Хакасии добились успеха на федеральном конкурсе

Лауреатами Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» стали два проекта из Хакасии.

Это проект сквера «Студенческий» в Абакане, авторы – студенты ХТИ Александра Сычёва, Иван Апосов, Дарья Ильина. Второй проект - игры-симулятора «Бизнес-песочница» по номинации «Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодежи». Авторы Вячеслав Осипов и Татьяна Ковалева. Все лауреаты конкурса приглашены на очный этап в Москву, сообщили в минэкономики Хакасии.

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