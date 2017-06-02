Мужской костюм: в моде вновь элегантность

Эксперты fashion-индустрии указывают на то, что элегантность в мужской моде снова находится в тренде. В этой связи среди представителей сильного пола пользуются повышенным спросом классические костюмы, вот только далеко не каждый человек хорошо осведомлен, каким же образом следует подбирать этот предмет гардероба и соответствующие аксессуары к нему.

К слову о последних, хорошие галстук, ремень, платочек или часы являются важной составляющей образа, при этом они могут как подчеркнуть безупречный стиль их обладателя, так и начисто испортить проделанную работу по подбору или даже пошиву костюма. Так, если говорить о часах, то тут важно не продешевить и не приобрести модель, не дотягивающую по своему статусу до самой одежды и ее владельца. Стоит изначально отказаться от электронных изделий в излишне современном стиле, сделав выбор в пользу классики. В идеале украшением руки должны стать швейцарские механизмы, мгновенно указывающие на положение мужчины в обществе. Но если на такую роскошь, не теряющую с годами своей популярности, не хватает денежных средств, можно ограничиться приобретением реплики высокого качества. Сегодня в этом деле может помочь специализированный сайт, где представлены копии всех востребованных среди потребителей швейцарских часов. Ремень также должен быть дорогим и желательно хорошо узнаваемого бренда. Галстук подбирается в соответствии со строгим образом, без вычурности и с ориентиром на особенности кроя ворота пиджака. Платочек обычно соответствует качеству рубашки или галстука и их цветовому решению, здесь также не стоит экономить: лучше заглянуть для покупки этого скромного аксессуара в престижный бутик.

Что же касается выбора самого классического костюма, то здесь существует множество нюансов, каждый из которых очень важен. Прежде всего, необходимо определиться с цветом изделия. Для важных деловых встреч он должен быть однотонным темно-синего или темно-серого оттенка, при этом следует помнить, что черные модели подходят лишь для самых торжественных случаев. Для повседневной носки можно выбирать продукцию в мелкую или очень модную сегодня крупную клетку, в полоску, но конечно же, не слишком ярких оттенков. Людям небольшого роста крупной клетки лучше избегать.

Далее важно понять, какой тип пиджака больше всего подходит к фигуре. Высоким и стройным мужчинам можно не заморачиваться с этим вопросом, выбирая все, что душе угодно. Но вот невысоким или полным представителям сильного пола лучше забыть о двубортных моделях, визуально приземляющих силуэт. Впрочем, сегодня на рынке присутствует огромное количество стильных однобортных пиджаков с широкими или узкими лацканами, среди которых каждый способен найти что-то себе по душе.

При покупке пиджака важно обращать внимание на полное соответствие плечевого пояса изделия плечам пользователя. Если присутствует хотя бы малейшее несовпадение размеров, это мгновенно отражается на силуэте, получающем нелицеприятные искажения. Так, на спине появляются некрасивые горизонтальные или вертикальные складки, возможны и иные перекосы. Длина рукава должна достигать косточки запястья и обязательно на 1,5-2 см открывать край рукава рубашки. У хорошо пошитых костюмов присутствует не менее четырех пуговиц, каждая из которых может расстегиваться. В талии пиджак должен быть не слишком тугим и не слишком свободным при застегнутой на уровне пупка пуговице.

Брюки сегодня бывают в классическом варианте как прямыми, так и зауженными. Если они изначально не идут в укороченном формате, столь модном сегодня, то их передняя часть должна надвигаться на обувь так, чтобы на стрелке образовывался один небольшой залом. Задняя часть штанины подшивается с наклоном на каблук туфель, обычно она на 1-2 см длиннее передней.

С приобретением костюма лучше не торопиться, ведь эта вещь прослужит долгие годы и будет указывать на статус ее обладателя. Имеет смысл тщательно поискать именно свою модель, либо пойти путем голливудских звезд и сшить этот предмет гардероба на заказ.

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