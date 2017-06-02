На трассе в Хакасии погибла женщина

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авария произошла накануне в 16:20 на 29 км трассы Абакан-Ак-Довурак.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, автомобиль Toyota Camry задел по касательной стоявшую на обочине фуру Volvo. После столкновения Toyota съехала в кювет и перевернулась. Водителя иномарки в состоянии комы госпитализировали с переломом таза и шейного позвонка, ушибами грудной и брюшной полости. Его пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, скончалась на месте ДТП от полученных травм. Вторая женщина, находившаяся в автомобиле, получила ссадины, помощь медиков ей не потребовалась.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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