Обзор популярной игры Subway Surfers

Мобильная игра Subway Surfers, разработанная датскими частными компаниями Kiloo и SYBO Games, является популярным платформером для оборудования на базе операционных систем Android, IOS, Kindle и Windows Phone.

Игроки, которые любят стильные и яркие проекты, обязаны загрузить download subway surfers. Главными героями игры являются подростки, которые хулиганят и занимаются нанесением граффити. В процессе прохождения уровней игроку необходимо убежать от инспектора и полицейских собак, попутно собирая золотые монеты и укорачиваясь от преград. Персонажи могут взаимодействовать с другими объектами. Например, запрыгивать на поезда, чтобы избежать захвата.

Игра появилась в 2012 году, после чего разработчики перешли в режим сезонной поддержки. То есть крупные изменения, в том числе кардинальное изменение геймплея, новые локации и предметы, происходят регулярно. Начиная с января 2013 года обновления основаны на теме кругосветного путешествия («World Tour»). Каждый три недели для игроков открываются новые локации.

Игра Subway Surfers содержит следующие бонусы для улучшения геймплея:

Реактивные ранцы позволяют летать и непрерывно собирать монеты в течение нескольких секунд. Кроссовки позволяют игроку прыгать выше и дальше, улучшая процесс уклонения от препятствий. Магниты приближают монеты к игроку в процессе перемещения. Двойной множитель очков (2X Multiplier) временно удваивает очки. Ховерборд защищает игрока от аварии. Эффект длится 30 секунд. Увеличитель счета, активированный в самом начале, повысит множитель очков на 5 в течение всей игры. Улучшенный старт (Mega Headstart) позволит начать игру на повышенной скорости передвижения с реактивным ранцем. Монеты в этом режиме собрать на удастся.

Главным героем и символом Subway Surfers является подросток Джейк. Остальных персонажей придется разблокированы в процессе игры. В качестве антагониста выступает полицейский с собаками. Мундир инспектора изменяется в зависимости от местоположения. Например, для издания «Новый Орлеана» место антагониста занял Франкенштейн со скелетами собак.

Игра Subway Surfers получила смешанные отзывы. Критики высоко оценили визуальный стиль, интуитивно понятное управление и общую стилистику. В среднем игра получила 7,5 баллов из 10 возможных. Пользователи Google Play и Itunes оценили проект благосклонно, дав приложению средние 4,5 из 5 балов.

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