Пенсионеры Хакасии освоили курсы компьютерной грамотности

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

50 пенсионеров Хакасии в течение месяца, приступив к занятиям в начале мая, осваивали навыки работы на компьютере. Бесплатные курсы прошли благодаря поддержке регионального Отделения Пенсионного фонда и Союза пенсионеров России в рамках проекта под названием «Всероссийский компьютерный ликбез среди пенсионеров».

30 человек изучили азы компьютерной грамотности в Черногорске, ещё 20 – в посёлке Шира.
- Обучение мы стараемся проводить во всех территориях республики. Конечно, чаще подобные курсы организуются в Абакане, но этот, реализуемый региональными отделениями СПР и ПФР проект, финансируется нами с целью обучения пенсионеров именно в сельских районах и нестоличных городах, – рассказывает заместитель управляющего Отделением ПФР по Хакасии, председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Николай Дурасов. – Одно из обязательных требований к учебным заведениям, в которых проходят курсы, - наличие лицензии на дополнительное образование. Два техникума, в Черногорске и в Шира, такой документ имеют. Поэтому курсы были организованы именно там.
За время обучения, предусмотренное программой, слушатели изучили основы работы в операционной системе Windows, научились пользоваться возможностями интернета, в том числе освоили работу на портале госуслуг и в социальных сетях. 1 июня всем 50 пенсионерам вручены свидетельства об успешном окончании курсов. Многие из них за компьютерный стол сели впервые, сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Хакасии.  

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