Полный список и описание обновлений Майнкрафт РЕ 1.9

Майнкрафт радует нас крутыми обновлениями, которые выходят по несколько раз в год. Игроки сами также разрабатывают моды и приложения, которые существенно меняют игровой процесс и делают его более разнообразным. Как знают поклонники песочницы, в этом году должен выйти полнометражный фильм на тематику Майнкрафт. Пока премьера еще не появилась на больших экранах, мы предлагает проникнуться в мир обновлений версии 1.9 РЕ Майнкрафт для смартфонов.

Персонажи и мобы

1) В игре появилась крупная фиолетовая корова, взращивание которой можно проводить на ферме. Плодоносит корова не молоком, а грибами, которые можно сушить, делать из них блюда и продавать жителям деревень.

2) В подводном мире появилось еще 2 охранника крепости. Один будет сторожить постройку снаружи, другой – защищать сундук с кладом, расположенный в самой большой комнате замка.

3) Персонаж обретет способность менять скины, не скачивая мульти текстур. Очень полезное обновление для тех, у кого забита память смартфона.

4) Среди враждебных мобов появится новый Эндермен и Крипер – смесь огненного паука и скелета-иссушителя. Напомним, что методы борьбы с новыми мобами игрок должен придумать самостоятельно.

Также в игру добавят лаунчеры; скачать майнкрафт лаунчер бесплатно рекомендуется на проверенном сайте lemoncraft.

Изменения в геймплее

1) Увеличилась вместимость стандартного инвентаря. В него будет помещаться на 50% больше блоков и предметов, чем было в предыдущей карманной версии Майнкрафт.

2) Игрок сможет не вылетать из Мира, если упал в пропасть, наткнулся на кактус или пал жертвой враждебного моба. Есть специальная функция остановки игры до момента смерти главного персонажа. Ее нужно использовать, чтобы не «вылететь» и не потерять собранные сокровища.

3) Добавили несколько изменений в уже существующие биомы. В пустыне теперь можно найти норы лисиц-фенеков, в лесотундре – диких северных оленей, а в подводном царстве – короля Нептуна.

Новые модификации Майнкрафт РЕ 1.9

Сжатие блоков – модификация, позволяющая сокращать количество блоков, поместив их в одну скалу. Мод поможет вмещать в инвентарь намного больше строительных материалов.

Разнообразие животного мира – мод, в несколько раз увеличивающий количество дружелюбных мобов в игре – коров, овец, собак и кошек.

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