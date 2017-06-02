Организация грузоперевозок — процесс, который совершенствуется с каждым днем. Все больше компаний предлагают такую услугу своим клиентам. Однако далеко не все могут обеспечить выгодные для заказчика условия. Часто камнем преткновения становится цена. Но если хочется заказать выгодный переезд офиса либо квартиры, для этого есть все возможности. Нужно только сделать ставку на определенные критерии.

Большой автопарк

Этот момент напрямую влияет на стоимость услуг. Если у компании мало транспорта, клиенту приходится выбирать те машины, которые не слишком подходят под его задачи. Особенно невыгодно брать авто, которые больше по объему, чем перевозимые грузы. Тогда нужно доплачивать за пустое, нефункциональное место. Чем больше автопарк, тем больше возможностей выбрать именно ту машину, которая идеально подойдет по своим параметрам. Крупные компании даже не заставляют клиента выбирать — для этого есть специальные работники. Они учитывают объем работ и предлагают оптимальное решение.

Предварительная оценка

Это очень хорошая и выгодная услуга. Она актуальна для квартирных или офисных переездов, когда вещей довольно много. Оценка позволяет заранее уточнить сумму, которую придется потратить на решение задачи. Так заказчик легко спланирует финансовые вложения, а любая сумма для него не станет сюрпризом. Можно будет сравнить и предложения разных компаний, выбрать наиболее качественное решение из возможных. Если хочется заказать самые недорогие грузоперевозки по Москве и Московской области, стоит обратиться к компании «Перевозки дешево. Газель». Она может служить примером выгодного обслуживания, от которого можно отталкиваться при поиске.

«Газель»: самая выгодная машина для любого клиента

Сегодня грузоперевозки все чаще связаны с автомобилями этой марки. Это объясняется сразу несколькими преимуществами:

Крайне редкие поломки. Это устойчивые, надежные и долговечные машины, которые уже много лет доказывают все свои плюсы на практике. Наличие любых деталей в свободном доступе. Даже если поломка случилась, ее исправляют очень быстро. Радует и стоимость запчастей — она невысокая, что отражается и на цене грузоперевозок. Разнообразие габаритов и других характеристик. При перевозке грузов можно подобрать «Газель» под любую задачу — будь то совсем небольшое количество вещей или огромная квартира. Специалисты стараются задействовать один автомобиль, чтобы клиенту не пришлось переплачивать за работу водителей. Экономичный расход топлива. Это хорошо видно, если сравнивать машину с зарубежными аналогами. Адаптация к нашим дорогам. С плохими дорогами часто приходится сталкиваться, если нужно доставить вещи в деревню — на дачу, в загородный дом. В этом случае крайне важно выбрать надежную машину, которая проедет по ямам, неровностям, не самому качественному покрытию.

Из всех этих пунктов ясно, что «Газель» — прекрасное решение для перевозок.

На что еще обращать внимание при выборе компании?

Обязательно надо рассмотреть график работы организации. Удобнее всего обращаться в фирмы с круглосуточной работой. Они работают без выходных, праздников, в любое время дня и ночи. Это очень удобно, если у клиента ненормированный график, нестабильная работа или просто очень много дополнительных дел. Он всегда сможет выбрать для себя наиболее оправданный и продуманный вариант.

Получить низкую цену на услугу можно двумя способами: с учетом скидки или гарантии низкой цены. Последнее решение работает на 100%, так что каждому клиенту доступны выгодные условия в процессе переезда или перевозки любого груза.

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