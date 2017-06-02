Семь организаций Хакасии получат гранты на социальные проекты

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министерство социальной защиты Хакасии подвело итоги конкурса на гранты негосударственным некоммерческим организациям.


 

 

Деньги выделяются из республиканского бюджета. В конкурсе приняли участие 14 организаций, половина из них стали победителями.По направлению «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и иных социально незащищенных категорий населения» лучшими стали:

ХРО общероссийской общественной организации инвалидов   «Общество слепых», которое получит   48 000  рублей на реализацию программы «Шоудаун» - настольный теннис для слепых»; Хакасский республиканский Совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 50 000  рублей  на проект «Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан»; ХРО общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 52 000  рублей, проект «В Едином строю».

По направлению «Защита семьи, детства, материнства» победу в конкурсе одержали следующие организации:

 Хакасское региональное общественное движение хакасского народа - 50 000  рублей на реализацию программы «Пала тiлi (обучение детей дошкольного возраста родной речи в хакасских семьях)»; Региональная общественная молодежная организация Республики Хакасия «Эдельвейс» - 30 000  рублей  - «Ответственные родители – счастливые дети»);

- ХРО  всероссийского общественного движения «Матери России» - 50 000 рублей («Отец… Как много в этом слове!»); Территориальное общественное самоуправление «Инициатива» села Таштып Таштыпского района  - 20 000  рублей  - «Волшебный Сундучок».

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