В Хакасии для бейских сирот построили дома с плесенью

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Хакасии поступила коллективная жалоба от детей-сирот Бейского района.

 

 





Шестеро молодых человек в возрасте 20–30 лет получили жилье в сентябре
2016 года по решению суда. Ключи от построенных двухквартирных домов  им вручил глава Бейского района. По словам новоселов, дома изготовлены из сырых пенобетонных блоков. Из-за плохо пропененных соединительных швов в доме гуляет ветер, на полу плесень. В ходе выездной проверки активистов ОНФ в село Бея многие жалобы детей-сирот подтвердились, сообщает пресс-служба движения. Во всех квартирах стоит запах плесени и сырости,  в санузле отсутствует отопление. Входные и межкомнатные двери не закрываются, полы и лаги покрыты плесенью, в квартирах отсутствует вентиляция. Утеплитель на полах мокрый, под линолеумом – плесень. Печное отопление выполнено неправильно. Когда печь затоплена, фактически обогрев помещения не происходит. Представители администрации Бейского района заверили общественников, что обяжут подрядчиков устранить недостатки до конца июня.

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