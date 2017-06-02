В Хакасии «Кулинару» грозит полумиллионный штраф за сговор

Арбитражный суд Хакасии оставил в силе решение антимонопольного органа об административном наказании ООО «Кулинар».







В сентябре прошлого года Хакасское УФАС признало общество виновным в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовало на 453 тысячи рублей. Постановление вынесено в связи с нарушением ООО «Кулинар» и ООО «Ли-Га Поставок», ООО «Кулинар» и индивидуальным предпринимателем закона о защите конкуренции, в части заключения соглашения между хозяйствующими субъектами – конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта на поставку масла сливочного, сыра твердых сортов для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Абакана на 2015 год, уточнили в пресс-службе УФАС России по Хакасии. Общество «Кулинар» обжаловало постановление в Арбитражный суд Республики Хакасия. Суд отказал в удовлетворении заявления.

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