В Хакасии «Кулинару» грозит полумиллионный штраф за сговор

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Арбитражный суд Хакасии оставил в силе решение антимонопольного органа об административном наказании ООО «Кулинар».



В сентябре прошлого года Хакасское  УФАС  признало общество  виновным в нарушении антимонопольного законодательства  и оштрафовало на   453  тысячи рублей.  Постановление вынесено в связи с нарушением ООО «Кулинар» и ООО «Ли-Га Поставок», ООО «Кулинар» и индивидуальным предпринимателем  закона о защите конкуренции, в части заключения соглашения между хозяйствующими субъектами – конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта на поставку масла сливочного, сыра твердых сортов для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  Абакана на 2015 год, уточнили в пресс-службе  УФАС России по Хакасии.  Общество «Кулинар» обжаловало постановление   в Арбитражный суд Республики Хакасия. Суд отказал в удовлетворении заявления.

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