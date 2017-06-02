В Хакасии мальчик впал в кому после ДТП

Авария произошла накануне в 19:15 на 366 км трассы «Енисей» в Боградском районе.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по РХ, столкнулись две иномарки Hyundai Tucson и Ford Focus. Водитель Hyundai, ехавший со стороны Красноярска в сторону Абакана, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль.

В результате ДТП пассажирку Hyundai госпитализировали с тупой травмой грудной клетки. Серьезные травмы получили два мальчика – пассажиры Ford. 11-летнего ребенка доставили в больницу в состоянии комы с закрытым переломом позвоночника, а 6-летнего с тупой травмой поясницы. 63-летняя пассажирка Ford также госпитализирована с тупой травмой живота.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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