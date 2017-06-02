В Хакасии снижается уровень рек

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Паводковая ситуация в Хакасии нормальная, подтоплений не зарегистрировано.

 

 

За минувшие сутки уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составил 257 см (-20 см, критический уровень – 490 см), Райкова – 585 см (без изменений за сутки, критический уровень – 958 см), Абакана – 231 см (-4 см, критический уровень – 550 см).  На малых реках в бассейне реки Абакан динамика уровней воды составляет от -16 см до + 2 см, сообщает пресс-служба управления по ГО, ЧС и ПБ Хакасии.  По прогнозам Республиканского гидрометцентра, в Хакасии в ближайшие дни ожидаются дожди и заморозки, которые могут повлиять на гидрологическую обстановку, однако,  подтоплений населенных пунктов не прогнозируется. 

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