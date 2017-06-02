В Хакасии зарегистрировано шесть случаев бешенства

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С начала года бешенство выявлено у животных в Абакане, Алтайском, Бейском, Боградском районах.

 

 

  Об этом сообщают в государственной ветеринарной инспекции  Хакасии.  По каждому случаю проведены противоэпизоотические, профилактические, противоэпидемические мероприятия.  По данным многолетних наблюдений (с 1972 года) в республике  случаи бешенства среди людей не регистрировались.   Вместе с тем, ежегодно в республике нападению животных, риску заражения бешенством подвергается порядка  2100 человек. За пять месяцев 2017  зарегистрировано 634 случая укусов людей животными. Угроза заражения  существует и среди жителей Абакана.  25 мая   на жителя столицы республики  напала безнадзорная собака,  у которой  установлен диагноз «бешенство», сообщили в пресс-службе  Роспотребнадзора по Хакасии.

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