В Хакасии зарегистрировано шесть случаев бешенства

С начала года бешенство выявлено у животных в Абакане, Алтайском, Бейском, Боградском районах.

Об этом сообщают в государственной ветеринарной инспекции Хакасии. По каждому случаю проведены противоэпизоотические, профилактические, противоэпидемические мероприятия. По данным многолетних наблюдений (с 1972 года) в республике случаи бешенства среди людей не регистрировались. Вместе с тем, ежегодно в республике нападению животных, риску заражения бешенством подвергается порядка 2100 человек. За пять месяцев 2017 зарегистрировано 634 случая укусов людей животными. Угроза заражения существует и среди жителей Абакана. 25 мая на жителя столицы республики напала безнадзорная собака, у которой установлен диагноз «бешенство», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







