Веселков Сергей Николаевич: Механика бизнеса

Как вести себя пенсионерке, которая на протяжении нескольких лет не может получить компенсацию от «Сбербанка». Ее должны были выплатить всем вкладчикам 1947 года рождения, которые передали в 1991 году свои сбережения государственному банку.

В нашей стране не выплачивались компенсации в виде достаточно крупных сумм ни одному вкладчику, даже если дело рассматривали в суде. Если бы такой прецедент существовал и его полномочность подтверждалась арбитражным судом, то ситуация естественно б изменилась.

Наша страна является в первых числах в списке тех стран, где присутствует халатное отношение к потерям денежного характера у людей. В Книге рекордов Гинесса можно найти только два случая, которые рассматривались арбитражным судом и в дальнейшем были произведены выплаты по ним.

В первом случае между двумя огромными корпорациями из Америки разгорелся спор и его стоимость превышала пару миллиардов долларов. После рассмотрения дела судом, была определена точная основанная сумма долга, а также пеня в размере 17 миллиардов долларов. Чуть позже компании добровольно подписали договор, в котором указывалась выплата в размере 13 миллиардов долларов.

Наверняка многие помнят о судебном процессе, который состоялся между частной компаний «Аэрофлот» и гражданкой России. Эта женщина была единственной, кто выжил после крушения самолета возле Иркутска. Она упала с высоты более семи тысяч метров и осталась живой. После очень долгих судебных разбирательств, женщина все таки добилась компенсации, которая составила 7 рублей 84 копейки.

Наиболее действенными методами в России считается использование сведений такого типа в средствах массовой информации.

Почему РФ покупает самолеты из-за границы, которые имеют практически полностью истекший срок годности, а не строят свой воздушный транспорт хорошего качества?

Этот вопрос многие слышали практически на всех телеканалах.

Стоит отметить, что в России очень большие ввозные таможенные пошлины на авиатехнику. Авиапром не сможет выплатить даже проценты от общей сумы платежей, которые необходимо выплачивать во время доставки груза. Ни одна из авиакомпаний не сможет выплатить столь огромные суммы. В связи с этим, Россия покупает старые самолеты, которые уже ничего не стоят. Делается подобное для того, чтобы получить минимальный размер пошлины.

Второй серьезной причиной считается плохо налаженная логистика всех авиаперевозок. Из-за этого цена на билеты слишком высокая и многие люди не могут себе позволить передвигаться между городами подобным образом. Большую часть дохода авиакомпании получают за счет огромного грузопассажирского потока. Авиакомпании тратят очень много денег и их нужно покрывать более частыми перелетами, но из-за высокой стоимости билетов, их количество минимальное.

БДР авиакомпаний России

Эти две причины мешают развиваться авиакомпаниям. Получается замкнутый круг, который нужно немедленно разорвать. Для того, чтобы сравнить обстоятельства в других странах, в качестве примера возьмем США. Средняя цена билета на рейс Москва – Хьюстон – Москва составляет около 890 долларов. Билет с Москвы в Уругвай обойдется примерно в такую же сумму. В Америке каждый час в полете находится больше 10 тысяч самолетов, цены на внутренние авиаперевозки достаточно низкие. Люди могут чаще летать за минимальную сумму, что позволяет получать неплохой доход.

Вне зависимости от политического решения, в его основе будут находиться те или иные экономические последствия.

Правительство России очень скоро может заблокировать ввоз мяса и «ножек Буша» из-за границы. Чем это может обернуться для страны?

Ни в одной из стран подобное дело не сможет окупиться, так как нет необходимой технологичности, которая есть в Америке. Из-за того, что Россия относится к северным странам, на ее территории процесс переработки мяса стоит очень дорого. Большие суммы будут идти только на отопление заводов. Это и многие другие нюансы будут влиять на цену конечного продукта. Цена будет постоянно расти, а спрос все время уменьшаться. Именно такую ситуацию мы можем наблюдать на сегодняшний день.

Сколько можно было бы сэкономить, если на первых этапах освоения Нового Уренгоя перевозить нужные материалы на дирижабле, а не на самолете?

Человечество постоянно развивается, то же самое происходит и с техническими системами. Когда в самолетах устанавливалась поршневая система. В ней были движитель и двигатель в виде винта. На сегодняшний день данная система была заменена на энергетическую установку.

Себестоимость самолета очень низкая, а средняя скорость составляет 10-12 тысяч километров за час. Если снова начать пользоваться дирижаблями, которые считаются аварийно опасными, то это значит идти против развития всего человечества.

Все системы, которые использовались ранее не исчезли. Они изменились и теперь относятся к числу «дорогих развлечений». На данный момент дирижабль является не более, чем дорогой игрушкой и использовать его в качестве экономии нерационально и глупо.

Сайт: Веселков Сергей Николаевич

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