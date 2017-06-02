Хулиганы лишили абаканских дачников дополнительной скамейки на остановке

Бетонную лавочку разбили близ остановочного павильона по улице Красноярская.

Абаканцы пожаловались в редакцию газеты "Хакасия" на отсутствие дополнительного места, где можно отдохнуть, ожидая автобус во время пересадки с дачного маршрута.

- "Красноярская" для садоводов-огородников - перевалочный пункт, - говорит Игорь Иванов. - Все же едут с дач с пакетами урожая, рабочим инвентарём. Кто-то в возрасте, элементарно присесть человеку нужно, а кому-то тяжёлую сумку поставить. На остановке мест на всех не хватает. Дополнительная лавочка была, а теперь вместо неё бетонный каркас, в который несознательные граждане мусор скидывают.

Ситуацию с ремонтом разбитого имущества прокомментировал начальник транспортно-технического отдела УКХиТ администрации Абакана Юрий Воронин.

- С 5 июня мы приступаем к восстановлению повреждённых элементов остановочных комплексов, - сказал он. - В течение лета отремонтируем и скамейку на Красноярской.

Конкретных чисел Юрий Георгиевич не назвал, сославшись на занятость, и предложил пенсионерам воспользоваться скамьёй, находящейся в остановочном павильоне.

По информации местных жителей, бетонная скамейка на остановке страдает от рук хулиганов не первый год. Каждый раз её приходится чинить и работникам УКХиТ. В ведомстве пояснили, поймать вандалов невозможно и камеры видеонаблюдения на объекте не предусмотрены.

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