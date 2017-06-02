Жительница Забайкалья стала мамой в вагоне поезда

02.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Женщина накануне Дня защиты детей отправилась рожать в Читу.

В столице Забайкальского края беременной должны были сделать кесарево сечение. Однако до роддома она не добралась. младенец появился на свет загодя. После станции Билютуй у родильницы начались схватки. На станции Даурия состав остановили. Пока на место ехала скорая помощь, женщине помогали проводники и пассажиры.

После приезда машины скорой помощи женщину вместе с новорождённой девочкой госпитализировали в районную больницу посёлка Забайкальск, цитирует sibnet.ru пресс-службу Забайкальской железной дороги.

После выписки молодой матери торжественно вручат «Свидетельство о рождении в поезде».

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