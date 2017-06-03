Глава Хакасии: «Хватит обсуждать проблему госдолга»

Виктор Зимин встретился с руководителем Алтайского района Владимиром Пономаренко. Во время беседы глава республики отметил устойчивое экономическое развитие муниципалитета.

В Алтайском районе набирают обороты угольные разрезы «Майрыхский» и «Аршановский». Сейчас они приобретают большой вес в развитии угольной промышленности региона.

- Хакасия входит в ведущую пятерку регионов страны по разработке и добыче каменного угля, - отметил Виктор Михайлович. - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и стабильный рост цен на уголь, привлечет в регион новые российские и иностранные инвестиции, а география продаж, учитывая выгодное расположение Хакасии, позволит экспортировать сырье как в Европу, так и в страны АТР.

Владимир Пономаренко подчеркнул, что в районе наметилась финансовая стабильность и низкий показатель безработицы. За прошлый год появилось 18 новых предприятий. Бюджет района в последние годы вырос в пять раз, сегодняшний доход муниципалитета более чем 200 миллионов рублей. Виктор Зимин потребовал от руководителя района тщательно отслеживать текущую ситуацию на производствах, особенно в сфере экологической безопасности.

На встрече Виктор Зимин затронул острую и наиболее обсуждаемую в СМИ тему, связанную с финансовыми проблемами республики. Он попросил издания Хакасии вывести тему государственного долга РХ с заглавных страниц и перейти на обсуждение и освещение более важных проблем, которые ведут республику вперёд и настраивают население на консолидацию.

- С сегодняшнего дня мы закрываем тему государственного долга, - сказал Виктор Зимин. - Нужно продолжать двигаться вперед. Республика защитила свои финансовые интересы на уровне президента, Совета Федерации и министерства финансов России. Теперь нужно наращивать темпы, созидать, продолжать развивать экономический потенциал.

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