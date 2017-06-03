Глава Хакасии покупает мясо, рыбу и овощи на сельхозрынке

О гастрономических предпочтениях своей семьи Виктор Зимин рассказал на своей странице в соцсети.

Глава республики постоянно посещает сельскохозяйственный рынок в Абакане и делает там свои покупки, поддерживая местных товаропроизводителей, которые реализуют натуральную продукцию по низким ценам. Виктор Зимин не раз хвалил фермеров за разнообразный ассортимент и качество. Сегодня Виктор Михайлович выбрал мясо и овощи для семейного ужина.

- Ждём дорогих гостей: среднюю дочь с внучкой, - написал Виктор Зимин в Инстаграм. - Специально заехал на рынок, чтобы приготовить для них что-нибудь из наших местных продуктов, на которых выросли все дочери. На самом деле люблю готовить сам, хоть и не часто удаётся. Больше всего люблю готовить баранину и рыбу. Приезд детей как раз отличный повод встать у плиты. Семья у меня сейчас интернациональная, один зять - армянин, у второго хакасские корни. Вот и порадую всю семью настоящим хакасским блюдом!

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