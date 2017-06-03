Роструд назвал самую востребованную профессию

Число вакансий в России выросло на 16 процентов, сообщили в Роструде. Наиболее востребованы на рынке труда строители, медработники и водители. Таковы данные общероссийской базы вакансий интернет-портала Федеральной службы по труду и занятости "Работа в России".

Доступ к порталу абсолютно открытый и бесплатный и у работников, и у работодателей, что, по словам руководителя Роструда Всеволода Вуколова, является "революционным подходом к решению проблем занятости".

Кстати, портал устроен таким образом, что предлагаемые рабочие места нанесены на интерактивную карту, на которой также видна вся инфраструктура - от стоимости аренды жилья в данном районе и до наличия детских садов, школ, медучреждений. Немало вакансий, при устройстве на которые человеку обещают жилье - эта "опция" также обязательно присутствует в объявлениях работодателей.

Сейчас на портале размещено уже более 1,4 млн свободных рабочих мест. Из них более 100 тысяч - предназначены для работников строительной отрасли. Наиболее востребованы каменщики - около 29 тысяч и бетонщики - почти 23 тысяч, также работодателям требуются арматурщики, плотники, штукатуры, маляры и другие сотрудники. В сфере здравоохранения традиционно высоким является спрос на медицинских сестер - более 25 тысяч заявленных вакансий. Кроме того, много предложений для врачей разных специальностей - 17 тысяч. Сельскохозяйственным предприятиям требуется 20 тысяч овощеводов. Одной из профессий, продолжающих пользоваться стабильно высоким спросом на рынке труда, также остается профессия водителя - на портале для них 36 тысяч вакантных рабочих мест.

"Согласно данным общероссийской базы вакансий "Работа в России", общая потребность в работниках в настоящее время демонстрирует рост. Положительная динамика фиксируется с начала апреля, - отметил Всеволод Вуколов: К сегодняшнему дню количество доступных гражданам вакансий увеличилось на 16 процентов, т.е. более чем на 200 тысяч рабочих мест".

РГ

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