Работникам ООО «Тепловые сети» Боградского района с февраля не платят зарплату

Усть-Абаканский следственный отдел Следственного комитета по Хакасии проводит доследственную проверку.

Следователям предстоит установить точный размер образовавшейся задолженности и причины ее образования, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права граждан, выяснить, имелась ли у предприятия реальная возможность выплачивать денежные средства. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, говотится в пресс-релизе следственного комитета России по Хакасии. Следователи обращается к работникам ООО «Тепловые сети», перед которыми предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы.

«В случае, если вам не выплатили заработную плату, вы вправе обратиться в Усть-Абаканский межрайонный следственные отдел следственного управления СКР по Республике Хакасия по адресу: 655100, Республика Хакасия, р.п. Усть-Абакан, улица Октябрьская, 1 "Г" Телефон: 8 (39032) 2-01-21.»

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