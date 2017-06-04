Сегодня в Хакасию спустя 75 лет доставлен прах героя Великой Отечественной войны

В Аэропорту «Абакан» внуки и правнуки бойца Антона Константиновича Гиро встретили помощника военного комиссара республики, полковника Олега Пагельса, которому выпала честь доставить останки фронтовика с Гатчины.

Напомним, что в канун 72-ой годовщины Великой Победы родственники красноармейца Антона Константиновича Гиро, погибшего в апреле 1942 года, обратились в главе Хакасии Виктору Зимину с просьбой об оказании содействия в перевозке останков бойца и захоронении на воинском участке абаканского муниципального кладбища. Участники поискового отряда «Памяти пахавших» из города Гатчина Ленинградской области в мае прошлого года подняли на Синявинских болотах под Санкт-Петербургом останки трёх красноармейцев, погибших в боях. Идентифицировать удалось останки только одного — помог смертный медальон. Это боец Антон Константинович Гиро, призванный из Тувинской Народной Республики, 1897 года рождения. Восемь внуков и одиннадцать правнуков сегодня проживают в Хакасии.

Сегодня представитель военкоамта прибыл в аэропорт Абакан с останками красноармейца. В торжественном шествии приняли участие военнослужащие Абаканского местного гарнизона старший лейтенант Алексей Кот и лейтенант Валерий Корякин. Прах бойца сегодня будет доставлен в мемориальную компанию . А завтра в Абакане у мемориала Воинской славы состоится траурный митинг, после чего останки А.К. Гиро будут преданы земле на абаканском кладбище. Участниками Ритуала у Вечного огня станут родственники бойца, представите лит правительства республики, республиканского Совета ветеранов, школьники, студенты, юнармейцы.

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