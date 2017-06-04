В Красноярске снесли дом пенсионеров вместе с имуществом и щенками

Строители транспортной развязки в Красноярске досрочно и без соответствующего разрешения снесли дом пожилой пары, когда тех не было дома. Уничтожено все имущество пенсионеров, заживо погребены пятеро щенят.

Как сообщают «Вести Красноярск», по решению суда, который состоялся 11 мая, жителям дома на улице Байкитская в Николаевке, причитается компенсация и срок на переезд 30 дней. То есть, переехать пожилая пара должна была до 11 июня. Но не успела.

Пенсионеры пытались спасти из-под руин уцелевшие вещи, но ночью на этом месте внезапно произошел пожар. Все сгорело. К обеду строили сравняли бывший дом с землей.

В комментарии местному телеканалу «Прима» глава компании-застройщика «Сибиряк» Владимир Егоров (один из самых богатых депутатов городского совета, чей доход за прошлый год составил 271 млн рублей), заявил, что деньги люди получили, а значит, строителям нет больше смысла ждать, так как «объект очень важный». «Я не могу из-за одной бабушки держать столько техники», - подчеркнул Егоров.

При этом в департаменте градостроительства подтвердили, что разрешение на снос дома пенсионеров по улице Байкитской, 1 в квартале Николаевка строителям не выдавалось.

Соседняя улица — Овражная, также попадает под снос. Теперь ее жители боятся, что их дома постигнет та же участь, и по очереди выходят из дома. Люди надеются, что вместе с ними постройки не снесут.

Отметим, на данном участке, где сейчас проходят строительные работы, к 2018 году должна появиться транспортная развязка. Магистраль в соответствии с генпланом города и комплексной транспортной схемой является объектом дорожной инфраструктуры города. В администрации города ранее подчеркивали, что условия переселения жителей Николаевки четко регламентированы законом.

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