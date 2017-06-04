В Хакасии два стаффорда загрызли трёхлетнего ребёнка

04.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Несчастный случай произошёл 3 июня во дворе дома по улице Домрачеева деревни Кайбалы.

Женщина с малышом и сожителем подрабатывали у хозяина домовладения и проживали на его территории. Летним вечером стаффордширские терьеры выбрались из вольера и напали на трёхлетнего мальчика, гулявшего поблизости. Мать ребёнка и её сожитель пытались отогнать собак. Но псы послушались лишь хозяина, появившегося несколько мгновений спустя. Мужчина загнал собак обратно в вольер. Пострадавшего доставили в реанимацию абаканской больницы с множественными укушенными ранами лица и тела, пневмотораксом, открытым переломом левой лопатки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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