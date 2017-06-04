В Хакасии впервые выступил Томский симфонический оркестр

3 июня в республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова прошли дни культуры Томской области в Хакасии.

Томский академический симфонический оркестр представил концерт, томский музей – краеведческую выставку, дворец народного творчества «Авангард – работы мастеров.

- Договоренности были достигнуты на уровне нашего департамента культуры и туризма и вашего министерства культуры. Они инициировали эти обменные гастроли. Наш начальник департамента культуры Павел Волк встречался с вашим министром, - рассказал главный дирижер и художественный руководитель Томского академического симфонического оркестра Ярослав Ткаленко, отвечая на вопрос, кого публика Абакана и Хакасии должна благодарить за концерт.

А музыковед, кандидат искусствоведения, директор Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская добавила:

- Предложение выступить поступило от Тувы. Мы решили пообщаться и с Хакасскими коллегами. В вашей филармонии и министерстве культуры нас поддержали. Я дума, это знаменательное событие положит начало нашим дальнейшим творческим контактам.

Зрителей, которых собралось немало, в фойе хакасской филармонии встречали две выставки. Одна знакомила с разными ипостасями Томска. Это Томск – герой, студенческий город, его советский, купеческий , острожный период, знаменитая городская деревянная архитектура. На второй выставке были представлены работы народных мастеров Томской области из дерева, бересты, глины, рога лося, кости. 25 авторов подготовили 150 изделий. Люди останавливались перед работой неопределимого жанра, которая называлась «Зря я съел мотоциклиста». Грустный медведь выполнен из кедра и металлический деталей.

Программа концерта была очень мажорной. Она состояла из самых популярных произведений классической музыки. Начался концерт с пьес Петра Чайковского из «Лебединого озера», «Щелкунчика». Публика услышала вальс «Гром и молния» Иогана Штрауса, «Метель» Георгия Свиридова, музыку Дмитрия Шостаковича из фильма «Овод», Исаака Дунаевского из фильма «Кубанские казаки» и другие произведения. Зал развлекли пьесой для печатной машинки с оркестром Лероя Андерсена. Украсила концерт народная артистка России Людмила Травкина, которая исполнила арии из оперетт. Каждое музыкальное произведение предварял краткий и интересный рассказ ведущей Наталии Чабовской о композиторе. По форме концерт несколько напоминал просветительский музыкальный абонемент для детей.

- Мы хотели сделать яркую праздничную программу. Вначале было желание привести к вам сиимфонию, но посоветовавшись с департаментом культуры и туризма, решили, что первый приезд будет таким праздничным, ярким, легким для восприятия. Акцент на популярной классике, - пояснил Ярослав Ткаленко.

А столичные музыканты, особенно знакомые с публикой Хакасии, не боялись привозить в республику Шнитке и экспериментальную классику. Местные меломаны понимали и принимали, концерты проходили с успехом. С успехом прошел и концерт Томского симфонического оркестра. Услышать вживую знакомую и любимую с детства музыку, да еще в таком исполнении – это большое удовольствие. Чистый звук, виртуозное владение инструментом – в оркестре работают талантливые высокопрофессиональные музыканты.

- Томскому симфоническому оркестру 22 мая исполнился 71 год. Он родился в один год с Томской филармонией. Это один из старейших симфонических оркестров за Уралом. В его составе 77 музыкантов, к вам приехали 46. Это прекрасные музыканты, лауреаты международных премий, - рассказала Татьяна Веснина из пресс-службы Томской филармонии.

Оркестр много гастролирует по Сибири, по стране, был в Испании, США, Китае. Он выступает с солистами лучших театров России. А вот в Хакасию томский симфонический приехал впервые, несмотря на то, что мы соседи.

- Культурные связи Хакасии и Томской области установились в 2009 году. Мы представляли свою культуру у вас, но приезжали другие коллективы, - напомнила Татьяна Веснина.

Если сотрудничество в области культуры Хакасии и Томской области будет развиваться, это сулит много радости хакасской публике – доброжелательной и благодарной. А томские зрители увидят и услышат много нового и интересного.

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