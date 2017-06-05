Благодать, сошедшая с небес

День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник называется ещё Пятидесятницей.

В этот день на Богоматерь и апостолов спустился с неба благодатный огонь — души их наполнились Святым Духом. Так в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына раскрылось Таинство единства Святой Троицы.

И в минувшее воскресенье в Хакасии, как и во всех православных храмах России, совершились торжественные богослужения.

Но день Святой Троицы стал ещё и народным праздником — весны, радости душевной, гармонии.

В этот день корреспондент «Хакасии» побывал у наших соседей — в посёлке Шушенское, в музее-заповеднике. Его сотрудники сумели воссоздать атмосферу праздника в истинно славянской народной традиции. Обычно к Троице природа бурно расцветает, кажется, всё вокруг растёт, живёт и дышит! Глядя на эту благодать, энергией заряжается и человек, радуется жизни.

Кажется, чего проще — сплести венок из берёзовых веточек, добавить в него полевых цветов, взяться за руки и встать в хоровод. И стар и мал участвуют в забавных играх, поют песни, угощаются горячим чаем.

За Троицей стартует настоящее лето. Все, кто успел посадить огороды, закончить полевые работы, очень надеются избежать засухи или града, получить хороший урожай. А чтобы всё сбылось, участники праздника увезли домой обереги.

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