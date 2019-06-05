Буланова расстроена из-за сериала о себе



Российская певица Татьяна Буланова прокомментировала выпуск сериала о себе «Никогда не говори «никогда».

По ее словам, фильм мало перекликается с ее прошлым. Картина «Никогда не говори «никогда» стала одной из самых обсуждаемых в России весной 2019 года. До выхода сериала средства массовой информации писали, что сериал снимается по мотивам биографии певицы Татьяны Булановой.

По сюжету главная героиня по имени Татьяна Булатова мечтает стать певицей. Пройдя через ряд испытаний, она реализует свое желание. Как пишет StarHit, Буланова не нашла схожести истории героини «Никогда не говори «никогда» с собственной жизнью.

Исполнительница разочарованно отметила, что несколько лет ждала выхода сериала, а в результате увидела совсем не то, что хотелось бы. Буланова разочарована сериалом о себе.

«Пыталась абстрагироваться: это не я, это не про меня. В сериале много реального и вымышленного, все сложно переплетено», — подчеркнула она.

По ее словам, «подчас даже не понять, где придумка, а где реальные факты». Буланова добавила, что не имеет отношения к сценарию и съемкам. По просьбе создателей картины вокалистка лишь перезаписала десять собственных песен. Буланова считает, что сериал снят по мотивам композиций, которые она исполняла.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова подала в суд ради алиментов на ребенка. Она хочет взыскать средства с бывшего супруга Владислава Радимова, пара распалась в 2016 году. Певица воспитывает 12-летнего сына Владислава.

В январе 2018 года заслуженная артистка России Татьяна Буланова оказалась в больнице. Как рассказала сама Буланова, в одном из медицинских учреждений Петербурга она провела целую ночь вместе со своим сыном. Почему именно телеведущая и актриса оказалась в больнице, она не уточнила.

Поклонники певицы были сильно встревожены информацией, которой Буланова поделилась в Instagram.

Пользователи социальной сети пожелали певице и ее сыну скорейшего выздоровления. В комментариях к записи сама Буланова попросила поклонников не волноваться и уточнила, что ни ее здоровью, ни здоровью ее сына Никиты ничего не угрожает.



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